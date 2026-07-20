Travelers Companies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Travelers Companies hat sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2409,31 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1250,22 ARS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 17 122,66 Milliarden ARS gegenüber 13 917,95 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at