23.01.2026 06:31:28

Travelers Companies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Travelers Companies hat sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Travelers Companies hat ein EPS von 0,03 BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 BRL auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal hat Travelers Companies mit einem Umsatz von insgesamt 67,07 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,10 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 4,32 Prozent verringert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,080 BRL eingefahren. Im Vorjahr waren 0,060 BRL je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 270,90 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 250,17 Milliarden BRL im Vorjahr.

