23.01.2026 06:31:28
Travelers Companies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Travelers Companies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2649,06 ARS gegenüber 1492,41 ARS im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Travelers Companies 17 865,72 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12 000,34 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Travelers Companies hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5776,27 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3276,65 ARS je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Travelers Companies im vergangenen Geschäftsjahr 61 692,61 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Travelers Companies 42 492,80 Milliarden ARS umsetzen können.
