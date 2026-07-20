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20.07.2026 06:31:29
Travelers Companies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Travelers Companies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 BRL je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 61,41 Milliarden BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68,67 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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