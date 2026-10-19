Travelers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Travelers hat am 16.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 8,24 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,47 Prozent auf 12,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Travelers 12,47 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at