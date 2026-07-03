Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
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03.07.2026 20:45:00
Travelers Is Quietly Trading Near a Record High While Tech Grabs the Headlines. Can the Rally Last?
This year, technology stocks have dominated headlines, with the tech-heavy Nasdaq Composite up 12% since the start of the year. The strong performance is driven largely by memory and semiconductor stocks as hyperscalers invest heavily in building out their AI infrastructure.While tech stocks are grabbing the headlines, insurance stock Travelers (NYSE: TRV) is trading near a record high, underscoring its resilience and fundamental strength. The stock has also increased 15.4% since the start of the year.Can it continue to rally? Let's dive into what's driving the stock to find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Travelers Inc (Travelers Companies)
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02.07.26
|Erste Schätzungen: Travelers zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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01.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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24.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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22.06.26
|Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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17.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Travelers-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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12.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones startet mit Gewinnen (finanzen.at)
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10.06.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
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10.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones im Minus (finanzen.at)