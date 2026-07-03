Travelers Aktie

Travelers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

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03.07.2026 20:45:00

Travelers Is Quietly Trading Near a Record High While Tech Grabs the Headlines. Can the Rally Last?

This year, technology stocks have dominated headlines, with the tech-heavy Nasdaq Composite up 12% since the start of the year. The strong performance is driven largely by memory and semiconductor stocks as hyperscalers invest heavily in building out their AI infrastructure.While tech stocks are grabbing the headlines, insurance stock Travelers (NYSE: TRV) is trading near a record high, underscoring its resilience and fundamental strength. The stock has also increased 15.4% since the start of the year.Can it continue to rally? Let's dive into what's driving the stock to find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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