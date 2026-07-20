Travelers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Travelers hat sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Travelers 6,53 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 12,15 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Travelers 12,12 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at