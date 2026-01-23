Travelers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Travelers hat sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,43 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Travelers einen Umsatz von 12,01 Milliarden USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 27,43 USD. Im Vorjahr waren 21,47 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,22 Prozent auf 48,83 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,41 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

