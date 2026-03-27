Travelsky Technology Aktie
WKN DE: A1XCGA / ISIN: US89420Y2090
|
27.03.2026 08:42:03
TravelSky Technology FY25 Profit Rises, Revenues Down; Declares Dividend; Stock Drops
(RTTNews) - TravelSky Technology Ltd. (TSYHF, TSYHY, 0696.HK), an IT solutions provider for China's air travel and tourist industry, reported higher profit in fiscal 2025, but revenues were lower than last year.
In Hong Kong, the shares were losing around 5.4 percent, trading at HK$9.990.
In fiscal 2025, net profit attributable to shareholders of the Company increased 12.9 percent to RMB2.34 billion from RMB2.07 billion a year ago.
Earnings per share were RMB0.80, up from RMB0.71 last year.
Total operating income, or total revenue amounted to approximately RMB8.77 billion, representing a decrease of approximately 0.6% from last year's RMB8.82 billion.
Further, the Board recommended the distribution of a final cash dividend of RMB0.276 per share for year 2025. The proposed final dividend is expected to be paid on or before September 30, subject to the approval of the next Annual General Meeting.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelsky Technology Ltd. (spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Travelsky Technology Ltd. (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Travelsky Technology Ltd. (spons. ADRs)
|12,72
|-8,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.