Travelzoo öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Travelzoo präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Travelzoo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 23,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 23,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at