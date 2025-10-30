Travelzoo präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Travelzoo präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im letzten Jahr hatte Travelzoo einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Travelzoo 22,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at