Travelzoo Aktie
WKN DE: A1W8DE / ISIN: US89421Q2057
|
27.10.2026 13:05:05
Travelzoo Slips To Loss In Q3, Stock Falls In Pre-Market
(RTTNews) - Tuesday, Travelzoo (TZOO) announced third-quarter financial results, reporting a net loss of $2.009 million, or $0.20 a share, compared with a net profit of $0.150 million, or $0.01 a share, in the previous year.
The company turned to a loss during the quarter mainly due to higher operating expenses, resulting in an operating loss of $2.56 million compared with an operating income of $0.488 million in the prior year.
Revenues totaled $22.9 million, up from last year's $22.2 million.
In pre-market hours, TZOO was trading at $4.91, down 4.01 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelzoo Inc
|
27.10.26
|Ausblick: Travelzoo legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.08.26
|EQS-News: Club Offers for Travel Enthusiasts in Germany (EQS Group)
|
09.08.26
|EQS-News: Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland (EQS Group)
|
15.07.26
|Club Offers for Travel Enthusiasts in Germany (EQS Group)
|
15.07.26
|Club-Angebote für Reisebegeisterte in Deutschland (EQS Group)
Analysen zu Travelzoo Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Travelzoo Inc
|4,40
|-2,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.