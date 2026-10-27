Travelzoo Slips To Loss In Q3, Stock Falls In Pre-Market

(RTTNews) - Tuesday, Travelzoo (TZOO) announced third-quarter financial results, reporting a net loss of $2.009 million, or $0.20 a share, compared with a net profit of $0.150 million, or $0.01 a share, in the previous year.

The company turned to a loss during the quarter mainly due to higher operating expenses, resulting in an operating loss of $2.56 million compared with an operating income of $0.488 million in the prior year.

Revenues totaled $22.9 million, up from last year's $22.2 million.

In pre-market hours, TZOO was trading at $4.91, down 4.01 percent on the Nasdaq.