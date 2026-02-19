Travelzoo Aktie
WKN DE: A1W8DE / ISIN: US89421Q2057
|
19.02.2026 14:50:29
Travelzoo Turns To Q4 Loss; Stock Down 12% In Pre-market
(RTTNews) - Travelzoo (TZOO), an internet media company, on Thursday reported a loss for the fourth quarter, compared with a profit a year ago, mainly due to higher operating expenses. The company's shares were down more than 12% in pre-market trading.
Net loss was $19 million, or breakeven per share, compared with net income of $3.22 million, or $0.26 per share, in the prior-year period.
Operating income fell sharply to $554,000 from $4.85 million in the previous year. Excluding one-time items, adjusted operating income was $895,000.
Operating expenses increased to $16.98 million from $13.07 million.
Revenue for the period, however, grew 9% to $22.5 million from $20.7 million.
On Wednesday, Travelzoo shares closed at $5.67, up 2.72%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Travelzoo Inc
|
18.02.26
|Ausblick: Travelzoo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Travelzoo gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Travelzoo Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Travelzoo Inc
|4,19
|-11,42%