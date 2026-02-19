Travelzoo Turns To Q4 Loss; Stock Down 12% In Pre-market

(RTTNews) - Travelzoo (TZOO), an internet media company, on Thursday reported a loss for the fourth quarter, compared with a profit a year ago, mainly due to higher operating expenses. The company's shares were down more than 12% in pre-market trading.

Net loss was $19 million, or breakeven per share, compared with net income of $3.22 million, or $0.26 per share, in the prior-year period.

Operating income fell sharply to $554,000 from $4.85 million in the previous year. Excluding one-time items, adjusted operating income was $895,000.

Operating expenses increased to $16.98 million from $13.07 million.

Revenue for the period, however, grew 9% to $22.5 million from $20.7 million.

On Wednesday, Travelzoo shares closed at $5.67, up 2.72%.