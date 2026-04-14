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Travere Thereapeutics Aktie

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WKN DE: A2QHYP / ISIN: US89422G1076

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14.04.2026 17:13:29

Travere Therapeutics Stock Surges 31% On FDA Approval Of FILSPARI

(RTTNews) - Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) shares jumped 31.57 percent to $40.42, gaining $9.72 on Monday, after the company received U.S. Food and Drug Administration approval for FILSPARI (sparsentan) to treat focal segmental glomerulosclerosis.

The stock is currently trading at $40.42, up from its previous close of $30.70 on the Nasdaq. It opened at $41.53 and has traded in a range of $39.90 to $42.50 during the session, with volume reaching 6.94 million shares compared to an average of 1.52 million shares.

The approval marks FILSPARI as the first and only FDA-approved treatment for FSGS, expanding its use beyond IgA nephropathy. Clinical data showed significant reductions in proteinuria, supporting its potential as a key therapy for this rare kidney disease. The 52-week range for the stock is $13.88 to $42.50.

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