Travere Thereapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Travere Thereapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 169,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at