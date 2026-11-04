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04.11.2026 06:31:28
Travere Thereapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Travere Thereapeutics hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Travere Thereapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 224,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 36,21 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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