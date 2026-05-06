Travere Thereapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Travere Thereapeutics äußerte sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Travere Thereapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,470 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Travere Thereapeutics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 127,2 Millionen USD im Vergleich zu 81,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at