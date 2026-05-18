Traws Pharma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Traws Pharma lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Traws Pharma ein EPS von 2,09 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at