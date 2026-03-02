BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
02.03.2026 17:53:14
Traxión successfully issues MXN 2.0 billion in local bonds with BBVA México as sole bookrunner
BBVA México acted as sole bookrunner in Traxión’s recent and successful issuance of Mexican domestic bonds for a total amount of MXN 2.0 billion, marking an important milestone for the company specialized in the autotransportation, mobility and logistics segments in Mexico.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
