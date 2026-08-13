TRE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TRE gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 103,84 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,45 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at