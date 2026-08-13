|
13.08.2026 06:31:29
TRE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
TRE gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,04 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 103,84 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27,45 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,40 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX im Plus -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Donnerstag leicht zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.