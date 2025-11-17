TRE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TRE hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 71,49 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TRE noch ein Gewinn pro Aktie von 54,81 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 27,80 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at