TRE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TRE hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,77 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRE ein EPS von 71,49 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat TRE mit einem Umsatz von insgesamt 28,90 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,83 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at