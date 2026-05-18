TRE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TRE veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,07 JPY gegenüber 38,02 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27,61 Milliarden JPY im Vergleich zu 31,68 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 305,23 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte TRE 241,86 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat TRE im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 119,16 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 118,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at