Treace Medical Concepts gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Treace Medical Concepts hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at