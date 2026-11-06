Treace Medical Concepts, Inc Q3 Loss Narrows

(RTTNews) - Treace Medical Concepts, Inc (TMCI) released Loss for third quarter of -$12.56 million

The company's earnings totaled -$12.56 million, or -$0.19 per share. This compares with -$16.28 million, or -$0.26 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 3.9% to $48.25 million from $50.21 million last year.

Treace Medical Concepts, Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$12.56 Mln. vs. -$16.28 Mln. last year. -EPS: -$0.19 vs. -$0.26 last year. -Revenue: $48.25 Mln vs. $50.21 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 206 M To $ 210 M