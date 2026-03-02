Treace Medical Concepts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Treace Medical Concepts hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Treace Medical Concepts mit einem Umsatz von insgesamt 62,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,01 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,930 USD gegenüber -0,900 USD im Vorjahr verkündet.

Treace Medical Concepts hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 212,69 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 209,36 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at