Treace Medical Concepts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Treace Medical Concepts präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Treace Medical Concepts hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,280 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Treace Medical Concepts 45,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 47,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at