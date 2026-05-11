Treace Medical Concepts veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Treace Medical Concepts hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 47,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 52,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at