Treasure Factory gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Treasure Factory äußerte sich am 09.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 39,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 32,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 13,40 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 135,29 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 115,63 JPY je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,14 Prozent auf 48,60 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 42,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at