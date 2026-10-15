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15.10.2026 06:31:29
Treasure Factory präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Treasure Factory präsentierte in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,66 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Treasure Factory ein EPS von 10,23 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Treasure Factory in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,11 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,61 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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