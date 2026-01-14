Treasure Factory: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Treasure Factory hat am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 43,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 34,72 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,75 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at