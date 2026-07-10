Treasure Factory: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Treasure Factory ließ sich am 09.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Treasure Factory die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Treasure Factory hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 52,23 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 42,61 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Treasure Factory im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,78 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at