Treasure Global: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Treasure Global hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresquartal waren -400,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Treasure Global hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 109,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 9,630 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -397,400 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Treasure Global in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 121,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,17 Millionen USD im Vergleich zu 2,33 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at