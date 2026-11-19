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19.11.2026 06:31:28
Treasure Global: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Treasure Global hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 USD, nach -7,600 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Treasure Global im vergangenen Quartal 2,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1127,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Treasure Global 0,2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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