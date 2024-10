Treasure Global hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Treasure Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.09.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Treasure Global hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,190 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 0,3 Millionen USD, gegenüber 15,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 98,10 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,670 USD. Im Vorjahr waren -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Treasure Global 22,07 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 68,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 69,41 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at