Treasure Global Aktie

Treasure Global für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DQ0R / ISIN: US89458T1060

08.12.2025 16:15:31

Treasure Global Increases FY26 Revenue Outlook By 1,500%, Stock Gains

(RTTNews) - Treasure Global Inc. (TGL), Monday announced an increase in its 2026 financial outlook, expecting a revenue target of around $3 million, driven by accelerating adoption across the company's integrated fintech and digital asset ecosystem.

The updated outlook is over 1,500 percent more than the previously announced revenue target of approximately $1 million.

The company expects its operational efficiency, disciplined cost management, and strategic expansion across its fintech and e-commerce verticals to help it deliver the new outlook.

Currently, TGL is trading at $33.00, up 29.72 percent on the Nasdaq.

