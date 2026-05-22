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22.05.2026 06:31:29
Treasure Global informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Treasure Global hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -1,39 USD. Ein Jahr zuvor waren 21,80 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Treasure Global im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 123,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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