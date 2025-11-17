|
17.11.2025 06:31:29
Treasure Global stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Treasure Global hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Treasure Global -17,500 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
