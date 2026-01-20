Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
20.01.2026 17:17:00
Treasury market has worst day in months after Trump threatens European allies with tariffs related to Greenland
Long-dated U.S. government debt was getting slammed on Tuesday as nervous investors reacted to President Donald Trump’s plans to slap 10% tariffs on imports from eight European countries beginning next month.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Jetzt informieren!
