Treasury Metals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Treasury Metals ließ sich am 09.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Treasury Metals die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,010 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at