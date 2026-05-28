BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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28.05.2026 23:35:21
Treasury Prepares to Make Trump the Face of a New $250 Bill
Treasury Secretary Bessent backed the idea, which would require legislation allowing a living person to appear on currency.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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