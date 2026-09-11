Scott Corporation Aktie
ISIN: AU000000SCC7
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11.09.2026 13:06:01
Treasury Secretary Scott Bessent Is Tripling the Government's Bond-Buying Program, but the Bond Market Doesn't Care (and With Good Reason)
Statistically, it's been another stellar year for the stock market. Through Sept. 9, the time-tested Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and innovation-fueled Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) have gained 9%, 11.6%, and 13%, respectively.
But a strong argument can be made that these gains don't reflect the underlying challenges facing the U.S. economy and equity markets. In particular, the bond market is sending a clear warning shot to Wall Street that all is not well.
Treasury Secretary Scott Bessent is expanding the government's bond-buying program. Image source: Official White House Photo by Abe McNatt.
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