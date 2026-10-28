Treasury Secretary Scott Bessent Just Called the Genius Act a "Watershed Moment in American Finance." Here's What's Next for Stablecoins.

On Oct. 21, Treasury Secretary Scott Bessent said that the Genius Act, which regulates stablecoins in the U.S., was "a watershed moment in American finance." His comments come right as regulators finalized their rules for the stablecoin market, which is valued at $298 billion.

In a questionable rhetorical flourish, Bessent likened the law to President Lincoln's National Currency Act of 1863, which created the Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Given that monumental framing, what's going to be the next big development in stablecoins, and how can investors profit from it?

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