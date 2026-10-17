Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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17.10.2026 16:09:01
Treasury Yields Hit a 24-Year High This Month. Is Vanguard's High-Dividend ETF Still Worth Buying?
The 10-year Treasury yield closed at 5.31% on Oct. 5, its highest close since spring 2002. It has dipped a bit since then, to about 5.1% as I write.
Still, $10,000 put in a 10-year Treasury today would earn about $510 a year for a decade, backed by the U.S. government.
It's strong competition for the Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT:VYM), which trades around $160 as I write. Last month, I chose this fund as the income part of a three-fund Vanguard portfolio I'd be glad to own for 20 years, along with an S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fund and a growth stock fund. The 10-year yielded about 4.75% at the end of August. Now it pays over double what the dividend fund does.
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