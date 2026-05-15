Trebia Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Trebia Acquisition A hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 5,82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,140 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 50,03 Prozent auf 37,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at