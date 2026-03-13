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13.03.2026 06:31:28
Trebia Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Trebia Acquisition A gab am 11.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,67 USD gegenüber -1,920 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 51,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 75,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Trebia Acquisition A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 8,320 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -10,740 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 22,62 Prozent auf 343,93 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 266,13 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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