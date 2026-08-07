Trebia Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Trebia Acquisition A hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,54 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 61,34 Prozent auf 30,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Trebia Acquisition A 78,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at