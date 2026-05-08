Tredegar CorpShs Aktie

Tredegar CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877428 / ISIN: US8946501009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.05.2026 14:11:49

Tredegar Corporation Reports Decline In Q1 Profit

(RTTNews) - Tredegar Corporation (TG) reported earnings for first quarter that Drops, from last year

The company's earnings totaled $5.66 million, or $0.17 per share. This compares with $10.10 million, or $0.29 per share, last year.

Excluding items, Tredegar Corporation reported adjusted earnings of $5.0 million or $0.15 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.2% to $186.53 million from $164.73 million last year.

Tredegar Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.66 Mln. vs. $10.10 Mln. last year. -EPS: $0.17 vs. $0.29 last year. -Revenue: $186.53 Mln vs. $164.73 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tredegar CorpShs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.