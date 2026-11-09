Tredegar: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tredegar veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Tredegar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Tredegar 207,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 194,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at