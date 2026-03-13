Tredegar stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tredegar hat sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,120 USD je Aktie erzielt worden.

Tredegar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 184,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 154,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,960 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -1,880 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 722,86 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Tredegar einen Umsatz von 598,02 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at